Bewoner gewond bij studiobrand WHW

03 april 2019

12u49 0 Brussel Aan de Ieperlaan is gisteravond een studio uitgebrand. Bij de brand raakte de bewoner van de studio verbrand. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De Brusselse brandweer werd omstreeks 17 uur verwittigd van de brand, die woedde op het gelijkvloers van een gebouw met verschillende verdiepingen. Bij aankomst van de brandweerlui werden de bewoners van het pand via de trap geëvacueerd.

Eén bewoner die was gevlucht naar het balkon van zijn flat op de tweede verdieping, moest via een brandladder geëvacueerd worden. Die persoon werd ter plaatse onderzocht door een spoedarts maar moest niet overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Dat gebeurde wel met de bewoner van de getroffen studio, die brandwonden had opgelopen. Zijn studio is door de brand volledig verwoest en is dan ook onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.