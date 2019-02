Bewoner gewond bij brand in flatgebouw DBS

27 februari 2019

11u31 0 Brussel In de Brusselse gemeente Schaarbeek is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een brand. De man raakte verbrand aan de armen en werd bedwelmd door de rook, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond middernacht uit in een flat op de tweede verdieping van een drie verdiepingen tellend gebouw in de Georges Raeymakersstraat. De brand ontstond vermoedelijk op het terras aan de achterkant, waar heel wat spullen opgeslagen waren. In het appartement woonde een gezin met drie kinderen. De vader probeerde het vuur nog te blussen, maar raakte daarbij verbrand aan de armen en werd bedwelmd door de rook.

De andere bewoners van het gebouw werden geëvacueerd via de trappen terwijl de brandweer het vuur te lijf ging. Uiteindelijk was de brand snel geblust, maar het getroffen appartement is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. De gewonde man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij en zijn gezin zullen in een andere woonst opgevangen worden zodra hij het ziekenhuis mag verlaten.