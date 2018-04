Beverrat gespot in Josaphatpark 11 april 2018

02u29 0

Het Josaphatpark heeft er een nieuwe bewoner bij. Wandelaars merkten dit weekend in de vijver een beverrat op. Waar die vandaan komt, is voor de parkbeheerders een mysterie.





De beverrat dook dit weekend op in de vijver van het Josaphatpark. "Het gaat om een wild dier, dat zijn weg heeft gevonden naar het park. Dat is al vaker gebeurd, zeker als het mooi weer wordt", laat de dienst Groene Ruimten weten. De parkbeheerders verzekeren dat ze het dier niet zullen vangen en het met rust zullen laten. "De beverrat vormt geen bedreiging voor andere dieren. Het kan wel aan bomen knagen, maar gevaarlijk is het niet. In de meeste gevallen verdwijnt de nieuwkomer vanzelf ook weer. Of als het hem hier bevalt, blijft hij misschien gewoon in het Josaphatpark wonen." (DCFS)