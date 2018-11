Betoging voor vrijlating activist WHW

07 november 2018

17u50 0 Brussel Ruim vijftig mensen hebben vandaag betoogd voor de gebouwen van de Europese instanties om de vrijlating te vragen van de Mauritaanse activist Biram Dah Abeid. De voorzitter van de anti-slavernijbeweging IRA zit al drie maanden in de gevangenis.

De demonstranten hadden foto’s mee van Biram Dah Abeid. Op een spandoek hekelden ze dat hij als verkozen politicus nog steeds in de gevangenis zit. Voorbijgangers kregen een folder waarin zijn aanhangers de situatie van de IRA-leider uitleggen.

Toespraak

Biram Dah Abeid werd op 7 augustus opgepakt. Hij wordt beschuldigd van “de aantasting van de integriteit van anderen en het aanzetten tot geweld”. Terwijl hij in de gevangenis zat, werd hij op 1 september verkozen als afgevaardigde. De demonstranten roepen de Europese Unie op om hun eis voor de vrijlating te steunen en de gewelddadige repressie van demonstranten onder het regime van Mohamed Ould Abdel Aziz te veroordelen. Donderdag zal een adviseur van Biram Dah Abeid een toespraak houden in het Europees parlement, waarin hij de repressie en slavernij in zijn land zal aankaarten.

‘Oppositie wordt gemuilkorfd’

“Biram Dah Abeid is op basis van drogredenen opgepakt om te voorkomen dat hij campagne zou voeren voor de parlements- en presidentsverkiezingen”, stelt Maryvonne Maes, voorzitter van IRA Mauritanië in België. “De oppositie wordt gemuilkorfd, terwijl ze niet gewelddadig is. Het zijn de militanten die geraakt worden in de manifestaties. De rechtstaat wordt totaal niet gerespecteerd in Mauritanië.”