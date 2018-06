Betogers vragen sluiting slachthuizen 11 juni 2018

02u36 0

In Brussel heeft zondag de vierde mars voor de sluiting van slachthuizen plaatsgevonden. Het evenement ging uit van de organisatie Bite Back en lokte een 750-tal sympathisanten. De betogers hielden voor de Munt een symbolische 'die-in'. Ze gingen op de grond liggen, ter ere van de dieren die dagelijks het leven laten in slachthuizen. De organisatie wijst erop dat er in 2017 nog 313 miljoen dieren geslacht werden in België. "Wij vragen de sluiting van de slachthuizen", zegt Benjamin Loison. "Niet alleen dat de manier van slachten verandert. Er bestaat immers geen humane of respectvolle manier om dieren te slachten."





(DBS)