Beter beleid voor luchtkwaliteit aan scholen 18 mei 2018

Brussel zet meer middelen in om de luchtkwaliteit in en rondom scholen te verbeteren. De gemeenteraad keurde eerder deze week de motie goed.





In maart bracht Greenpeace de rampzalige cijfers van hun campagne "Mijn lucht, mijn school". Bij twee op de drie basisscholen in België bleek de luchtkwaliteit ondermaats. De stad Brussel wil daarom sterk inzetten om het verkeer rondom scholen te verminderen. "We willen ouders alternatieven bieden voor autovervoer", zegt Khalid Zian, schepen van Milieu. "Zo denken we eraan meer carpoolparkings te plaatsen, de snelheid rondom scholen te beperken tot 20 kilometer/uur of straten net voor en na schooltijd af te sluiten."





Ook in de scholen wil de stad een proactief beleid voeren. "De stad investeert in isolatie, moderne verwarmingssystemen, efficiënte ventilatie en de aankoop van duurzaam meubilair om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren." Met de sensibiliseringscampagnes en toekomstige maatregelen wil de hoofdstad een positief signaal uitsturen naar de gewestelijke en federale overheden. (DCFS)