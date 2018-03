Betaalbare kunst op Affordable Art Fair 15 maart 2018

02u42 0 Brussel Voor de tiende keer strijkt de Affordable Art Fair neer in Brussel. Op de site van Tour&Taxi kunnen kunstliefhebbers de komende dagen hun hartje ophalen bij negentig Belgische en internationale standhouders van galerijen voor betaalbare kunst.

Dat kunst niet altijd stukken van mensen hoeft te kosten, wordt duidelijk op het festival waar kunstwerken tussen de 60 en 60.000 euro worden aangeboden. Tot het einde van de week is het publiek welkom originele interieurdecoratie als schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en foto's te bewonderen en te kopen. Binnen de uitgebreide selectie van galerijhouders bevinden zich ook enkele Brusselse exposanten met de in hedendaagse kunst gespecialiseerde LKFF of de in hartje Marollen gevestigde ART22 Gallery en Macadam Gallery. Galerie Winwood uit Knokke biedt dan weer litho's aan van wereldbekende artiesten als Pierre Alechinsky en Panamarenko. Het evenement gaat door van 15 tot 18 maart in Tour&Taxi.





(DCFS)