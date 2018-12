Bestuurder gaat lopen na ongeval (maar wordt gevat) WHW

01 december 2018

Op het Saincteletteplein is het zaterdagochtend tot een aanrijding gekomen tussen een Alfa Romeo en een Mercedes. De bestuurder van dat laatste voertuig ging er vervolgens meteen vandoor. De politie zette de achtervolging in en kon hem onderscheppen. Hoe het ongeval gebeurd is en waarom de bestuurder van de Mercedes wegliep, is nog niet duidelijk. Bij de aanrijding viel één gewonde. Het gaat om de bestuurder van de Alfa Romeo. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.