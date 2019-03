Bestuurder die 13-jarig meisje aanreed, was niet onder invloed WHW

11 maart 2019

10u26 0 Brussel De bestuurder die vrijdag een meisje van 13 aanreed in Sint-Joost-ten-Node was niet onder invloed. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Het slachtoffer, een dertienjarig meisje, werd om 15.50 uur in de Willemsstraat, op een zebrapad ter hoogte van de halte Gutenberg, opgeschept door een auto die aan hoge snelheid reed en werd tegen de bumper van een stilstaande bus geslingerd.

“De autobestuurder was niet onder invloed. De omstandigheden van het ongeval zijn echter nog niet helemaal duidelijk”, aldus Stephanie Lagasse, woordvoerster van het Brussels parket. Het slachtoffer werd naar het kinderziekenhuis Koningin Fabiola overgebracht. Ze is niet in levensgevaar.