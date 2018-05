Bestuurder botst tegen bushokje 02 mei 2018

02u23 0

De bestuurder van een Mercedes heeft maandagavond rond 17 uur op de Vuurkruisenlaan in Laken een bushokje van de MIVB geramd. Dat gebeurde ter hoogte van stopplaats Araucaria, richting Heizel. Twee personen die in de omgeving van het bushokje stonden te wachten raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is onduidelijk. (DBS)