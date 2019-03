Bestuurder (19) haalt in langs fietspad en rijdt vrouw (30) dood op zebrapad Dimitri Berlanger

31 maart 2019

14u02 0 Brussel Een vrouw van 30 uit Brussel is deze morgen omgekomen toen ze van het zebrapad werd gemaaid op de Jetselaan in Koekelberg. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het ongeval deed zich voor rond 11.30 uur op de Jettelaan in Koekelberg ter hoogte van het Elizabethpark. “Het slachtoffer kwam uit het park en wilde het zebrapad oversteken richting De Neckstraat”, zegt Johan Berckmans van de politiezone Brussel West. “Twee voertuigen stonden stil om haar voorrang te verlenen. Op dat moment is een Volkswagen Polo de stilstaande wagens langs rechts voorbijgestoken op het fietspad en heeft de vrouw frontaal aangereden. Het slachtoffer is daardoor 10 à 20 meter weggekatapulteerd. Ondanks de snelle tussenkomst van de medische diensten is de vrouw ter plaatse overleden.”

De bestuurder van 19 jaar is opgepakt en wordt momenteel ondervraagd door de politie. Er zaten nog twee andere passagiers in de wagen.

Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd.