Bestelwagen krijgt losgeraakte container op dak, bestuurder even in levensgevaar Jelle Couder

11 april 2019

10u53 2 Brussel Een vrachtwagen verloor vanmorgen zijn lading op de hoek van de Zweefvliegtuigstraat en de Straatsburgstraat in Evere. De losgeraakte container belandde op de cabine van een passerende bestelwagen. De bestuurder van de bestelwagen werd in kritieke toestand afgevoerd, maar verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 6.30 uur. Een vrachtwagen die de bocht tussen de de Zweefvliegtuigstraat en de Straatsburgstraat in Evere nam, raakte om nog onduidelijke reden een achterop geladen container kwijt. Die container kwam terecht op de cabine van een passerende bestelwagen.

De bestuurder van de bestelwagen raakte gekneld in zijn voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden, zo bevestigen de Brusselse brandweer en de politie van de zone Brussel Noord. “We moesten de voorkant van het voertuig wegsnijden om tot bij hem te komen”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het UCL Saint-Luc afgevoerd.” Ondertussen verkeert de bestuurder niet langer in levensgevaar.

Waarom de container loskwam, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de vrachtwagen werd onderworpen aan een alcoholtest, maar die was negatief.