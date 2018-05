Bertauxlaan in Anderlecht wordt vernieuwd 01 juni 2018

Anderlecht is gestart met grootschalige vernieuwingswerken aan de Victor en Jules Bertauxlaan. Ondanks de nieuwe asfaltlaag die om de 2 jaar wordt aangebracht, wordt de Bertauxlaan herhaaldelijk beschadigd door de stenen fundering en het doorgaande busverkeer. Samen met de MIVB besliste de gemeente om de stenen te verwijderen en voor een fundering in schraal beton te zorgen, met daarop een laag asfalt. Zo wordt de kwaliteit van de weg opnieuw verzekert. Er komt ook een nieuwe collector voor regenwater en in huis gebruikt water. De werkzaamheden worden in open lucht uitgevoerd en duren 25 werkdagen duren. Tijdens de eerste week van juli gaat de MIVB gedurende 10 dagen door met de asfalteringswerken. (DCFS)