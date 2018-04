Beroepenpunt pakt werkloosheid aan 24 april 2018

Brussel gaat de strijd tegen werkloosheid aan en heeft gisteren het eerste Beroepenpunt geopend. Werkzoekenden kunnen er gratis en anoniem terecht voor informatie.





De 1.100 vierkante meter grote ruimte op de Sterrekundelaan opende gisteren officieel de deuren, maar is al sinds 5 maart werkzaam. Sindsdien ontving het per dag zo'n 250 bezoekers. Studenten, werkzoekenden of zelfstandigen kunnen er op de 60 computers en tablets hun zoektocht naar een job starten of informatie opzoeken. Daarnaast helpen 66 werknemers van verschillende partners, waaronder Actiris, de VDAB en Bruxelles Formation hen verder aan een job of een gepaste opleiding. "16 procent van de Brusselaars is werkloos. Bij jongeren is dat zelfs 23 procent", zegt Caroline Mancel, directrice van Actiris. "Het Beroepenpunt wordt de kern van de strategie om de werkloosheid op te lossen. Het grote verschil met traditionele arbeidsbemiddelaars is dat de bezoekers zich anoniem en gratis kunnen aanmelden voor hulp. Die bieden we zowel in het Frans als het Nederlands aan. "In het gebouw vinden ook verschillende activiteiten en opleidingen plaats over de vijf thema's die er behandeld worden: oriëntering, opleidingen, tewerkstelling en ondernemerschap. Alle informatie is gebundeld in deze specifieke ruimte." Nog tot vrijdag organiseert het Beroepenpunt een opendeurweek, met verschillende vormingen. (DCFS