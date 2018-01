Berg van Barmhartigheid viert 400ste verjaardag met 'Tanteke' 02u27 0 Baert Marc Samuel Languy (28) en Denys Van Elewyck (28) met hun 'Tanteke'. Brussel De berg van Barmartigheid, het enige overgebleven pandjeshuis van Brussel, blaast 400 kaarsjes uit. Toosten doen ze met een nieuw bier, ontwikkeld door microbrouwerij En Stoemelings.

De bank, die leningen verschaft op pand, vond geen betere manier om haar 400 jarig bestaan te vieren dan een eigen feestdrank te ontwikkelen. Ze klopte daarvoor aan bij haar directe buren in de Marollen. "Samen met de jonge ondernemers van En Stoemelings brengen we een eigen bier op de markt", zegt Etienne Lambert, directeur-generaal van de Berg van Barmhartigheid. "Het partnerschap is een mooi voorbeeld van hoe wij als werking investeren in kleine bedrijven."





Uniek recept

Samuel Languy (28) en Denys Van Elewyck (28) bedachten een uniek recept, met als hoofdingrediënt ijzerkruidblaadjes. "Een kruidige smaak, die in combinatie met mout en haver een frisse smaak oplevert", aldus Samuel Languy. "Wij brouwen onze bieren nog op klassieke wijze, met veel graan."





Het nieuwe bier werd 'Tanteke' gedoopt, een verwijzing naar het verhaal van prins van Joinville, een verwoede Brusselse gokker uit de 19de eeuw. "De prins gaf zijn horloge in pand bij de Berg van Barmhartigheid om zijn schulden af te lossen. Hij schaamde zich daar zo voor dat toen zijn moeder vroeg waar het horloge was, hij antwoordde: 'Bij mijn tante'. Vandaar de naam", legt Etienne Lambert uit. Het bier is vanaf februari te koop, voor 6 euro voor een fles van 75 centiliter en 3euro voor een flesje van 33 centiliter. (DCFS)