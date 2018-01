Bende viseert politie Sint-Gillis TIENERS LIETEN DINSDAG MOLOTOVCOCKTAIL AFGAAN AAN COMMISSARIAAT SILKE VANDENBROECK EN STEPHANIE ROMANS

02u45 0 Baert Marc Het groepje Aze2dine et le You is te zien in een filmpje op YouTube waarin ze aanstootgevende taal uitslaan richting politie. Brussel De nabijheidspolitie UNEUS wordt volgens een anonieme politiebron bedreigd door een bende uit Sint-Gillis. Het politiecommissariaat in de gemeente werd dinsdagavond geviseerd door twee tieners, leden van die bende. "Zo'n aanval op een agent, zo dichtbij een commissariaat: dat hadden ze vroeger nooit gedurfd. Wie weet wat ze de volgende keer zullen proberen", klinkt het.

De twee tieners, 13 en 15 jaar, lieten net buiten het politiecommissariaat een molotovcocktail afgaan in een vuilnisbak. Even daarvoor was een privéwagen die toebehoorde aan een agent van de nabijheidspolitie UNEUS ook al een doelwit. De achterruit van de wagen werd verbrijzeld door een voetzoeker die daaraan was vastgemaakt. De politie pakte de twee tieners op, maar moest hen weer vrijlaten vanwege een gebrek aan bewijs. De UNEUS-brigade werd vijf jaar geleden opgericht om de criminaliteit in het gebied tussen Zuidstation, Hallepoort en Bareel van Sint-Gillis tegen te gaan. "Ook toen was er al een bende rond het Jacques Franckplein", zegt de politiebron. "Toen bestond die uit een twintigtal leden. Inmiddels zijn ze met zestig, en dat zijn dan enkel onze 'vaste klanten". We kennen hun namen en gezichten intussen perfect. We vallen hen lastig en dàt kunnen ze moeilijk verkroppen. Vermoedelijk worden ze daarom steeds brutaler naar de politie."





Op internet doken ondertussen Facebookgroepen en filmpjes op waarin leden van de UNEUS-brigade bedreigd worden. "Daarin delen ze informatie over de politie. Nummerplaten van onze anonieme wagens, maar ook foto's van agenten, hun vrouw en kinderen. Allemaal met bedreigingen eronder."





Baert Marc "De politie doet helemaal niets. Ze staan erbij en kijken ernaar" LUIS ROCHA CAFE¿UITBATER BON PORTO

Problemen toegenomen

Ook in de buurt van het Jacques Franckplein geeft men toe dat er problemen zijn met sommige jongeren. "Ik woon en werk hier nu al verschillende jaren, maar de laatste twee jaren zijn de problemen toch toegenomen", zegt Luis Rocha, uitbater van café Bon Porto.





"De jongeren viseren vooral vrouwen en oudere mensen. Ze overvallen hen en gaan lopen met handtassen of met andere waardevolle spullen."





Luis is daarnaast niet te spreken over de werking van de politie in zijn buurt. "De politie doet helemaal niets. Ze staan erbij en kijken ernaar. Onlangs hadden een paar van die gasten hier iets in brand gestoken. De politie is wel gekomen, maar heeft die jongens niet gestraft. Ik vind dat onbegrijpelijk. Gelukkig is mij persoonlijk nog nooit iets overkomen. Ook mijn café hebben ze tot nu toe met rust gelaten. Al zijn er anderen die minder geluk hebben gehad." besluit hij.





Gekend bij het parket

"Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat er problemen zijn met bendes", zegt Dorothee Cattrysse, woordvoerster van politiezone Zuid. "Maar dat geldt voor heel Brussel. Al die bendes zijn gekend bij het Brussels parket. Bovendien wordt er een onderzoek gevoerd naar de feiten van dinsdag. Het is nog altijd niet bewezen dat die twee tieners de daders zijn en of zij deel uitmaken van de bende. Daarom moesten we ze weer vrijlaten", zegt Cattrysse.





"Veel van die jongens komen uit een moeilijk gezin. Een vader in de cel of op de dop, een moeder die geen Frans spreekt... Maar er zijn genoeg jongeren in dezelfde situatie die zich wél goed gedragen en hun best doen. Een moeilijke jeugd mag dus geen excuus zijn", besluit onze bron.