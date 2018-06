Bende van de Miljardair zit achter cannabisplantages 05 juni 2018

02u41 0 Brussel Marc Verbesselt (64), een van de kopstukken van de beruchte Bende van de Miljardair, riskeert 6 jaar cel voor zijn rol in een grote drugsbende. Die hield zich bezig met de invoer van cocaïne en het opzetten van een reeks cannabisplantages.

De plantages waren grotendeels het werk van Albanees Leonard Z., tegen wie het parket acht jaar cel vorderde. De bal ging aan het rollen toen de politie informatie kreeg dat Z. actief was in de handel in cannabis. Korte tijd voordien nog was hij in Antwerpen al tot vijf jaar cel was veroordeeld voor invoer van cocaïne, een dossier waarin ook Marc Verbesselt veroordeeld werd. Onderzoek bracht zes cannabisplantages aan het licht waarvan eentje op de bovenverdieping van het Java-café in de Brusselse Sint-Gorikswijk, maar ook in Waterloo, Sint-Gillis, Evere en Schaarbeek. Die waren allemaal het werk van Z. die verschillende familieleden en -vrienden inschakelde om de panden te huren de plantages te verzorgen en de planten te oogsten. Zij riskeren celstraffen tussen 3 en 6 jaar. Verbesselt hield zich vooral bezig met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. Het proces wordt op 22 juni verdergezet. (WHW)