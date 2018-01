Bende kweekte cannabis boven café 23 januari 2018

02u52 0

Het drugsproces tegen Marc Verbesselt (64), van de beruchte Bende van de Miljardair, en een tiental andere verdachten wordt behandeld op 18 en 25 mei. Verbesselt kwam midden jaren '90 in het nieuws als kopstuk van een netwerk dat vrouwen uit Oost-Europese en derdewereldlanden naar België en Nederland haalde en exploiteerde in prostitutiebars. Zij organiseerden hun activiteiten vanuit de Rotterdamse club Le Milliardaire en raakten zo bekend als de 'Bende van de Miljardair'. In juni 2014 werd Verbesselt opgepakt, samen met een achttal Albanezen, omdat zij verantwoordelijk zouden geweest zijn voor cannabisplantages in Brussel, Sint-Gillis, Waver en Waterloo. Eén daarvan stond op de bovenverdieping van het Java-café in de Sint-Gorikswijk. De bende wordt vervolgd voor cannabishandel en -verkoop, en cocaïnehandel. (WHW)