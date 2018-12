Bende baatte plantage boven Java-café uit WHW

07 december 2018

14u18 1 Brussel Elf personen die verantwoordelijk zouden zijn voor zes cannabisplantages verschijnen op 1 februari voor de correctionele rechtbank. De bende was betrokken bij de plantage boven het bekende Java-café in de Sint-Gorikswijk.

Toen de politie te horen kreeg dat de Albanees Leonard Z. actief was in de handel in cannabis werd een onderzoek gestart. Z. was even voordien in Antwerpen al tot 5 jaar cel veroordeeld voor invoer van cocaïne, een dossier waarin ook Marc Verbesselt veroordeeld was. Het onderzoek bracht uiteindelijk zes cannabisplantages aan het licht, onder meer in het Java-café in de Brusselse Sint-Gorikswijk, maar ook in Waterloo, Sint-Gillis, Evere en Schaarbeek. Leonard Z. schakelde verschillende familieleden en -vrienden in om de panden te huren, de plantages te verzorgen en de planten te oogsten.

Bende van de Miljardair

In de loop van het onderzoek kwam ook Marc Verbesselt, één van de kopstukken van de beruchte Bende van de Miljardair, in het vizier. Die stond nog steeds in contact met Z., maar hield zich volgens het parket samen met een andere verdachte vooral bezig met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. Dat moest blijken uit een hele reeks afgeluisterde gesprekken. Volgens de verdediging waren er weliswaar gesprekken gevoerd, maar werd er nooit iets concreets ondernomen. De rechtbank volgde de argumentatie van de verdediging en sprak Verbesselt en een tweede verdachte vrij. Het luik rond de cannabisplantages werd afgesplitst.