Ben Weyts (N-VA) wil bushalten aan Noordstation weghalen SZM

12 april 2019

14u55 0 Brussel Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil naar aanleiding van de klachten van buschauffeurs over de rampzalige toestand van het station, de bushalten weghalen. Die worden een beetje verder naar het Noordplein verplaatst.

De vakbonden van De Lijn hebben gisteren nog een stakingsaanzegging ingediend om druk te zetten op het bestuur. Ze klagen de onhygiënische toestand en het onveiligheidsgevoel aan. Het Noordstation is de terminus van veel Lijn-bussen, de chauffeurs nemen daar hun pauze voor ze weer de andere richting vertrekken, maar het station is al maanden een stort. Transmigranten hebben er onderdak gevonden, omdat de regering nog geen andere plaats voor hen gevonden heeft. Die sociale dumping leidt tot een vuilnisstation en buschauffeurs zijn het kotsbeu.

Weyts wil niet langer wachten

Ben Weyts wil niet wachten op het akkoord van het Brussels Gewest om de halte te verplaatsen. Buschauffeurs werken al maanden in erbarmelijke omstandigheden. Daarom neemt Vlaamse minister voor Mobiliteit het heft in eigen handen en vroeg hij vandaag aan De Lijn om de bushalte te verplaatsen naar het Noordplein. “Dat is vlak bij de huidige halte. Maar het verschil is, de huidige halte is ondergronds, in de donkerte. Het Noordplein is een open plein, daar is heel veel ruimte en er is genoeg plaats om tijdelijke haltes te zetten. Dat we dat gewoon doen, we gaan niet wachten op toestemming van het Brussels Gewest,” zegt hij aan de VRT.

Kat en muis spel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) laat via zijn woordvoerder aan Bruzz weten dat er wekelijks vergaderingen zijn met de betrokken actoren. “We blijven constructief samenwerken en doen al het mogelijke om een humane oplossing te kunnen bieden voor iedereen.” Maar het Gewest wijst ook met de vinger naar de federale regering. “Door besparingen op federaal niveau is er een gebrek aan politieagenten, en er werd beslist geen onthaal- en oriëntatiecentrum op te richten. We kunnen uiteraard alleen roeien met de riemen die we hebben.”

Vakbonden content

“We willen gewoon dat onze mensen in veilige en hygiënische omstandigheden kunnen pauzeren. Maar er verandert niets.” zo klonk het gisteren nog bij de vakbonden. Hun wens is gehoord. “Het is een stap in de goede richting,” zegt Eddy Bronselaer van de christelijke vakbond (ACV) aan BRUZZ. Vorig jaar werden de haltes al eens verplaatst naar het Rogierplein, maar dat was niet ideaal omdat er geen voorzieningen waren zoals bijvoorbeeld toiletten. Bovendien is het Rogierplein een eindje van het station. “Als het Noordplein goed ingericht wordt en er voorzieningen komen voor de chauffeurs, is het zeker een verbetering.” aldus Bronselaer.