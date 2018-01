Belgische en Nederlandse Deliveroo-koeriers betogen aan Smart-kantoren 29 januari 2018

02u32 0 Brussel De Deliveroo-koeriers geven hun strijd niet op. Zaterdagavond betoogde de Brusselse delegatie, samen met hun collega's uit Luik en Nederland, tegen de verandering van hun arbeidersstatuut.

Vorige week nog bezetten een handvol koeriers de hoofdkantoren van Deliveroo in Elsene Pas toen de directie er vrijdag mee instemde om samen aan tafel te zitten, verlieten ze het gebouw. Maar toch blijven de koeriers strijden voor jobzekerheid.





Per levering betaald

Op 1 februari verandert immers hun zelfstandigenstatuut en worden ze niet meer per uur, wel per levering betaald. Zaterdagmiddag hielden een veertigtal actievoerders met hun Nederlandse collega's een afscheidsbetoging van het interimkantoor Smart, die instond voor hun arbeidsovereenkomst. Vervolgens fietsten ze in hun bekende groene jasjes door het Brusselse centrum. "Zolang ons geen concreet voorstel wordt aangeboden, staken we", zegt Martin Willems, vakbondsafgevaardigde van CNE. "Het gaat om vreedzame acties, maar we aanvaarden geen bestellingen meer."





Ondertussen zijn vrijdagavond de eerste verzoenende gesprekken tussen de vakbond, de directie van Deliveroo en minister van Werk Kris Peeters gestart. "Veel is daar niet uitgekomen. We hebben onze eisen gesteld en de directie beloofde ze te bekijken. Minister Peeters heeft wel een sociale bemiddelaar aangesteld, dat betekent een positieve vooruitgang", aldus Willems. De Deliveroo-koeriers verzamelden zaterdagavond 1.000 handtekening. Die geven ze vanavond af aan minister Peeters, want dan gaan de gesprekken om 19 uur weer van start. (DCFS)