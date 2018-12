België moet zes kinderen van IS-strijders repatriëren Daarover heeft de Brusselse kortgedingrechter woensdag beslist Jasmijn Van Raemdonck

26 december 2018

11u40 0 Brussel De Brusselse rechter in kortgeding heeft woensdag beslist dat de zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden.

De moeders zitten momenteel met hun minderjarige kinderen in het Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol in het noorden van Syrië. De vrouwen spanden een rechtszaak aan tegen de Belgische staat omdat zij vinden dat die ervoor moet zorgen dat zij en hun kinderen terug kunnen keren naar België. Het is de tweede keer dat de rechter zich uitspreekt over deze zaak. Een vorig kortgeding werd tot in beroep afgewezen, omdat de rechters oordeelden dat België geen rechtsmacht heeft in Syrië en dat ons land niet kan worden verplicht om ze uit dat land te repatriëren. Die redenering wordt dit keer niet gevolgd. België moet nu volgens de rechter “al het mogelijke” doen om de kinderen terug in België te krijgen. Daarmee krijgen de moeders hun gelijk. De Belgische staat kan wel nog in beroep gaan tegen deze beslissing.