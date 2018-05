Belgian Pride Festival gaat van start 05 mei 2018

02u47 0 Brussel Het Belgian Pride Festival is gisteren uit de startblokken geschoten.

Tot 20 mei organiseert het festival allerhande activiteiten om de LGBTI-community in de kijker te zetten. De Pride Parade op 19 mei is de hoogdag van het festival. Maar er lopen onder meer ook debatten, films, feestjes en expo's. Op donderdag 17 mei vindt de Ihsane Jarfi Dag plaats op het Muntplein, de herdenkingsdag voor de jongen die in 2010 slachtoffer werd van een homofobe moord. Het hele weekend van 18, 19 en 20 mei vinden er tal van activiteiten en events plaats in de Rainbow Village, de lokale Brusselse LGBTI-buurt. Het thema dit jaar is Your Local Power, waarbij de community extra aandacht vraagt aan beleidsmakers om zich in te zetten voor gender en seksualiteit. Gisterenavond gaf Brussel het startschot met de traditionele optocht van de Meyboom-fanfare met gigantische regenboogvlag naar Manneken Pis, die in een kleedje van Gaultier gestoken werd. (DCFS)