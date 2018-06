Belgen verzinnen straatnamen voor Tour&Taxis-site 13 juni 2018

02u49 0 Brussel De Tour&Taxis-site ondergaat een hele metamorfose en is daarom op zoek naar nieuwe straatnamen. En die straatnamen mogen de Belgen zelf kiezen.

Na 100 jaar transformeert Tour&Taxis van een evenementensite naar een open woon-, leef- en beleefbuurt, met nieuwe woonblokken en handelzDe site krijgt er 28 nieuwe straten bij en daarvoor zoekt de stad gepaste namen. Met de start van de werken lanceert de vastgoedontwikkelaar Extensa samen met stad daarom een online wedstrijd. Zowel inwoners van Brussel, maar ook van heel België mogen voorstellen indienen.





"In de Londense wijk King's Cross organiseerde het bestuur een gelijkaardig initiatief. Dat inspireerde me om deze wedstrijd ook in Brussel voor te stellen" zegt schepen van Stedenbouw en Patrimonium Geoffroy Coomans de Brachène. "Een primeur, want voor de eerste keer geven we burgers de mogelijkheid om zelf de namen van straten, pleinen en lanen te kiezen. Die keuze ligt normaal bij het schepencollege."





De enige voorwaarden? De namen moeten een link hebben met de rijke geschiedenis van Tour & Taxis, een ode zijn aan buurthelden of verwijzen naar de kwaliteit van het leven in en rond Tour & Taxis, Brussel of België. Nog tot 25 juni kunnen mensen hun voorstel online indienen op www.tour-taxis.com. Een jury, samengesteld uit enkele Extensa-medewerkers en externe stakeholders selecteren vervolgens de straatnamen.





Op 2 juli maakt het schepencollege de officiële straatnamen bekend. (DCFS)





