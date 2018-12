Beklaagde weigert te verschijnen in gevangenisplunje Man stak agent neer nabij Maximiliaanpark WHW

10 december 2018

12u41 0 Brussel De man die op 17 september aan het Maximiliaanpark een agent aanviel en zelf neergeschoten werd, verschijnt pas op 21 december voor de correctionele rechtbank. De zaak werd vandaag uitgesteld omdat de beklaagde weigerde te verschijnen in gevangenisplunje.

De 43-jarige Belg van Egyptische origine staat terecht voor poging doodslag, weerspannigheid en verboden wapenbezit. parket en politie vond het incident plaats toen agenten van de Brusselse politie een controle uitvoerden in de buurt van het Maximiliaanpark. Ter hoogte van de Antwerpsesteenweg stootten ze op A.E., die er lag te slapen. Toen ze hem wakker maakten en vroegen om te vertrekken, keerde de man zich tegen hen en toonde hij een mes. De agenten sommeerden A.E. meermaals om het mes te laten vallen, en maakten gebruik van hun pepperspray toen hij geen gevolg gaf aan hun bevelen. Desondanks liet de man zijn mes nog altijd niet vallen. Hij viel zelfs één van de agenten aan, die lichtgewond raakte aan het hoofd. Een andere agent opende daarop het vuur en raakte A.E. in de borst en het been. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar haalde het. Hij raakte bij het incident zwaargewond, maar is intussen aan de beterhand.

Kledij

Nadat het proces vorige week al werd uitgesteld op vraag van de verdediging volgde vandaag een nieuw uitstel. “Mijn cliënt weigert te komen, omdat hij enkel over een gevangenisplunje beschikt,” zegt zijn advocaat. “Zijn enige kledij droeg hij op het moment van de feiten is die is in beslag genomen.”De rechter liet alvast weten dat ze een bevelschrift zal uitvaardigen om de man tot in de zittingszaal te laten brengen. Ze wil hem verhoren over de omstandigheden van de steekpartij. Het proces zal plaatsvinden op 21 december.