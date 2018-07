Bekende tapijtenwinkel Didden & Co gesloten 25 juli 2018

02u41 0 Brussel De befaamde tapijtenwinkel Didden & Co heeft de deuren gesloten. Het familiebedrijf werd 20 jaar geleden opgericht door Leon Didden en dochter Nathalie. Na de dood van haar vader wil Nathalie de winkel niet alleen meer verder zetten.

"Didden & Co is gesloten, bedankt voor de wonderlijke jaren", staat er op het papier op de etalage te lezen. De normaal kleurrijke winkel in de Marollenwijk ligt er verlaten bij. Nathalie Didden kondigde in een bericht aan dat ze de tapijtenwinkel sluit. Vooral het recent overlijden van haar vader, met wie ze de winkel groot maakte, komt hard aan. Dochter Didden geeft aan dat ze de kracht niet meer vindt om de winkel alleen uit te baten. Maar ze verwijst ook naar de aanslagen, de steeds moeilijkere passage naar de winkel door het centrum en het gebrek aan parkeerplaatsen als boosdoeners. Die redenen hebben volgens haar de winkel de das om gedaan.





"We zijn niet op de hoogte van de exacte omstandigheden, maar hoorden dat de winkel failliet is", zegt een buur. Vader en dochter openden in 1994 de winkel in de Blaesstraat. Al snel werden de tapijten over heel de wereld verkocht. Nathalie Didden zou zich nu op een kleinschaliger project werpen. Of het dan nog steeds om een tapijtenwinkel gaat, is niet geweten. (DCFS)