Bekende Brusselaars wijzen jonge mensen de weg naar de zorgsector: “Méér dan alleen pampers verversen” Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

14u25 0 Brussel Promofilmpjes met Bekende Brusselaars moeten jonge mensen de weg naar de zorgsector wijzen. De sector is in Brussel op zoek naar 50 mensen om de nieuwe plaatsen die de afgelopen vijf jaar zijn gecreëerd op te vullen.

Het Huis van het Kind in de Marollen was vandaag het decor van de nieuwe promofilm over werken in de gezinssector in Brussel. Hoofdacteur is Soufiane Chilah, die ook al meespeelde in onder andere Black en Dode Hoek. “De afgelopen vijf jaar hebben we met de VGC zo’n 1000 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang gecreëerd. Nu is de volgende stap om voor die plaatsen ook personeel aan te werven”, legt Bianca Debaets, VGC-collegelid bevoegd voor onder meer Gezin, uit. Concreet is de sector in Brussel nog op zoek naar 50 personeelsleden voor kinderdagverblijven, Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO), Huizen van het Kind enzovoort. Geen gemakkelijke opdracht, zo blijkt. “De sector kampt met een imagoprobleem. Wij willen met deze film duidelijk maken dat het niet alleen gaat om pampers verversen”, vertelt Debaets. Het is volgens haar juist een enorm boeiende job om kinderen in deze belangrijke periode bij te staan in hun ontwikkeling.

Platform voor vacatures

Om nieuw, jong personeel aan te trekken, lanceerde de VGC werkenvoorketjes.brussels, een platform waar onder meer kinderdagverblijven openstaande vacatures kunnen plaatsen en geïnteresseerde werkzoekenden meer informatie vinden over werken in de gezinssector. “Momenteel ligt de focus nog op kinderdagverblijven. We breiden het platform nu uit met informatie en vacatures binnen de buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het Kind ‘Ket in Brussel’”.

Black Box Revelation

Ook de promofilm past binnen dit plaatje. Zo wil de VGC vooral jonge mensen aanspreken, vandaar de keuze voor het frisse gezicht van Soufiane. Hij twijfelde geen minuut na de vraag om in de promofilm mee te spelen. “Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan zo’n mooi initiatief. Ik ben zelf pas nonkel geworden en ben ook de jongste uit een groot gezin”, vertelt de jonge acteur. Hij vindt het, als Brusselaar, belangrijk dat er genoeg plekken zijn waar kinderen — en ook hun ouders — terechtkunnen voor de beste begeleiding in deze belangrijke fase van hun leven. Binnenkort zullen ook andere bekende Brusselaars zoals Jan Paternoster van The Black Box Revelation en de Brusselse rapper Jay MNG meespelen in andere promofilmpjes voor de sector.