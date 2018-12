BeerWalk binnenkort ook in Brussel Jasmijn Van Raemdonck

07 december 2018

16u42 0 Brussel Bierliefhebbers, verenig u! Want vanaf 7 januari kan je nu ook in Brussel de stad verkennen met een BeerWalk. Op een wandeling van drie uur wordt je helemaal ondergedompeld in de biergeschiedenis van onze hoofdstad.

Na Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk, Mechelen en Leuven mag nu ook Brussel uitpakken met haar eigen BeerWalk. En dat is niet toevallig: “Brussel is een van de oudste biersteden van België”, vertelt Ariel Meeusen, bedenker van de Beerwalk. “Al in de tiende eeuw werd hier bier gebrouwd”.

Lokale bieren

“De BeerWalk neemt bierliefhebbers mee langs vijf authentieke Brusselse cafés”, vertelt Ariel. De wandeling start op de Anspachlaan in Café Les Brasseurs. Ook de volkscafés La Mort Subite, Au Bon Vieux Temps en Het Goudblommeke in Papier komen aan bod. Eindigen doet de wandeling in- hoe kan het ook anders- Café Manneken Pis.

“De wandeling is speciaal toegespitst op de lokale biercultuur. In de vijf cafés kunnen de deelnemers proeven van Brusselse bieren”, legt Ariel uit. “We serveren niet alleen oude bieren maar ook de nieuwere, zoals bijvoorbeeld Zinnebir", verduidelijkt hij.

Tussen de cafés door, zal de wandeling ook passeren langs belangrijke plaatsen van bierherinnering waar anekdotes zullen verteld worden. “De wandeling gaat bijvoorbeeld langs het standbeeld van Jacques Brel die het lied ‘La Bière’ schreef”, aldus Ariel.

Bekroond

BeerWalk heeft zijn succes in de verschillende Vlaamse steden al bewezen en kreeg hiervoor de ‘Certificate of Excellence 2018’ van TripAdvisor. “We zijn ook uitgeroepen door Travel and Hospitality Awards’ tot ‘Best Culinary Tour Company of the Year’”, vertelt de trotse Ariel.

De bedenker van het concept geeft nog mee dat het bier altijd in hun eigen aangepaste BeerWalk glazen wordt geserveerd: “We willen niet dat de deelnemers op het einde van de wandeling lallend over straat lopen”.