Beelden mogen in rechtszaak rond schijnhuwelijk gebruikt worden

31 januari 2019

14u26 0 Brussel Een politieman wordt ervan verdacht zich te hebben laten omkopen om schijnhuwelijken door de vingers te zien. De zaak kwam aan het licht door een verborgen camera. De rechtbank heeft in een tussenarrest besloten dat de beelden niet onrechtmatig zijn. De verdediging had om de verwijdering ervan gevraagd.

In september 2015 liet de Franstalige commerciële omroep RTL beelden zien waarop een wijkagent van de politiezone Brussel West onderhandelde met een koppel om een schijnhuwelijk door de vingers te zien. De man zou geld hebben gevraagd om diensten te leveren om het schijnhuwelijk geloofwaardiger te maken.Op basis van die beelden opende het Brusselse parket een onderzoek. Het openbaar ministerie vervolgt de man nu onder meer voor passieve corruptie voor verscheidene gelijkaardige feiten.

Niet onrechtmatig

Volgens de advocaat van de politieman waren de undercoverbeelden geen geldig bewijsmateriaal. Op de eerste zitting in december vocht hij de regelmatigheid van het beeldmateriaal als bewijs aan. “Het is een misdrijf om een gesprek waaraan je niet deelneemt op te nemen zonder de toestemming van alle deelnemers van dat gesprek”, zegt Dimitri de Béco. “Die beelden kunnen dus niet worden gebruikt in het dossier. Wij hebben gepleit dat de strafvordering daarom onontvankelijk is of dat de videobeelden en al het bewijs dat daaruit is voortgekomen, uit de debatten moet worden geweerd.” De rechter was het hier niet mee eens. De beelden mogen als bewijsmateriaal gebruikt worden.