Beeld van koning Leopold II alweer besmeurd door vandalen 30 januari 2018

Opnieuw is een standbeeld van koning Leopold II gevandaliseerd. Het beeld op het Troonplein werd overgoten door een rode vloeistof. "Het is niet de eerste keer dat vandalen het standbeeld besmeuren", zegt Ilse Van de Keere, woordvoerdster van de lokale politie. "Een patrouille is ter plaatse gegaan en heeft de vaststellingen gedaan. Er loopt een onderzoek."





Enkele weken geleden nog stal het collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED) een buste van koning Leopold II in het Dudenpark. Daarmee kaartte het collectief aan dat koning Leopold II dankzij de beeltenissen verheerlijkt wordt. Vanwege het koloniaal verleden vindt het ACED dit ongepast. (VDBS)