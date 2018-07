Basketballers verdringen stenengooiers PETERBOSWIJK LAAT MET NIEUW SPORTVELD ANDER GEZICHT ZIEN ROBBY DIERICKX

02 juli 2018

02u27 0 Brussel Na de vele problemen met agressieve jongeren was er afgelopen weekend nog eens goed nieuws voor de inwoners uit de Anderlechtse wijk Peterbos. De gemeente huldigde er een nieuw basketbalveld in, nadat het vorige helemaal vernield werd.

Peterbos kwam in de maand april meermaals in het nieuws nadat jongeren er stevig amok gemaakt hadden. Maar afgelopen zaterdag was de toon helemaal anders: tijdens een heus wijkfeest werd het nieuwe sportterrein officieel geopend door het Anderlechtse schepencollege. Een nieuw sportterrein dat meer dan welkom was, nadat het vorige quasi volledig vernield werd. De ondergrond, het hek en de korven werden zwaar beschadigd. De sportdienst koos er nu voor om 27.500 euro vrij te maken voor een nieuwe ondergrond, bestaande uit een laag gegoten rubber. Ook werden er nieuwe hekken en korven geplaatst.





Volgens sportschepen Sofia Bennani (cdH) was de vernieuwing van het basketbalveldje broodnodig. "In de wijk Peterbos heerst een schrijnend gebrek aan gemeenschappelijke voorzieningen", vertelt ze. "Zo is er een tekort aan sportzalen en sportterreinen in openlucht. Daarom vonden we het zeer belangrijk om het basketbalveld te vernieuwen. Jongeren aanmoedigen om te sporten, is voor mij een absolute topprioriteit."





Wijkfeest

Na de inhuldiging van het nieuwe sportterrein volgde een wijkfeest, met onder meer een rommelmarkt en een groot scherm voor het WK Voetbal. In de komende weken worden nog tal van initiatieven op poten gezet om jongeren aan het sporten te krijgen. Zo kunnen ze tussen 16 juli en 12 augustus zes dagen per week deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten, zoals kickboksen op straat, tennissen en graffiti spuiten.





Agressieve jongeren

De vele initiatieven voor jongeren komen er nadat de Peterboswijk in april enkele keren negatief in het nieuws kwam. Zo werden drie MIVB-controleurs op klaarlichte dag aangevallen toen ze hun job wilden doen. Ook werd een cameraploeg van de VRT bekogeld met stenen, en werd ook de politie meermaals geviseerd. Op vraag van het parket hield de politie in die periode één extra actie in de wijk. Eric Tomas, burgemeester van Anderlecht, liet twee weken geleden weten dat er sindsdien geen noemenswaardige incidenten meer waren.





Naast de gemeente investeert ook de Franse gemeenschap in de wijk. Zo maakt minister van Jeugd Rachine Madrane jaarlijks 62.000 euro vrij voor de ondersteuning van jeugdorganisaties, straathoekwerkers en hulpverleners die jongeren en families ondersteunen in het Franstalige jeugdhuis Alhambra.