Baruitbater even in levensgevaar na aanval met mes 12 juni 2018

02u41 0 Brussel Bij een steekpartij in café Le Dôme is de uitbater zondag levensgevaarlijk gewond geraakt. Intussen is zijn toestand wel stabiel, de dader is spoorloos.

De steekpartij gebeurde zondagavond omstreeks 20 uur. "Een onbekende man stak de uitbater in de borst en de buik, en ging er vervolgens vandoor", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. "De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hij verkeert intussen niet langer in levensgevaar, maar kon nog niet ondervraagd worden."





Het parket liet verschillende getuigen verhoren, terwijl labomedewerkers ter plaatse op onderzoek gingen. "Uit de eerste resultaten blijkt dat de vermoedelijke dader het eerder die avond al aan de stok kreeg met de baruitbater, en er toen al mee gedreigd had om de man neer te steken. Voorlopig kon de verdachte nog niet geïdentificeerd worden." (VDBS)