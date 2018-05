Bar voor lesbiennes geopend aan Baksteenkaai 12 mei 2018

02u42 0

Onze hoofdstad heeft een voorlopig enige bar voor lesbiennes. Te vinden in het voormalig Grieks restaurant op de Baksteenkaai.





De vrouwen achter het initiatief testten het concept eerder al uit in de Beursschouwburg en komen nu met een nieuwe zaak op de proppen. "Mothers and Daughters is de enige bar in Brussel die zich richt op lesbiennes en hun vrienden", zeggen de uitbaatsters. "In Brussel missen we een geborgen plek waar de lesbische gemeenschap kan samenkomen en dansen."





Om de huur en de verschillende activiteiten te bekostigen, werd een fondsenwerving opgestart. De bar vind je nog tot 2 juni aan de Baksteenkaai. (DCFS)