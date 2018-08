Bagagedieven opgepakt aan Noordstation 30 augustus 2018

Drie bagagedieven zijn op heterdaad betrapt aan het Noordstation. Ze waren valiezen uit de laadruimte van een bus aan het stelen. De politie had het trio al een tijdje in de gaten. Pas toen ze met zekerheid wisten dat ze bagage aan het stelen waren, grepen ze in. De gestolen valiezen werden na afloop van de feiten terugbezorgd aan de reizigers. De drie verdachten zijn ter beschikking gesteld van het Brussels parket. De diefstallen van bagage zijn al geruime tijd een ware plaag rond het station. De politie zet daarom vanaf september extra patrouilles in die de diefstalgolf moeten indijken. (WHW)