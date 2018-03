Baby's inschrijven in ziekenhuis 07 maart 2018

Ouders die in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht bevallen, moeten voortaan niet meer naar de Burgerlijke Stand of wachtrijen trotseren om de pasgeboren spruit in te schrijven. Sinds maart kunnen ze hun kind na de geboorte in het Erasmusziekenhuis ter plaatse aangeven. Daarvoor opende het ziekenhuis een apart loket aan de ingang. De ouders kunnen eerst een onlineformulier invullen om een afspraak te maken. "We willen het leven van jonge ouders gemakkelijker maken door de aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vandaar dit onlineformulier om een afspraak te kunnen maken", zegt initiatiefneemster, schepen van Burgerlijke Stand Monique Cassart. In 2017 werden 3.160 kinderen geboren in Anderlecht, waarvan 2028 in het Erasmusziekenhuis. "Deze procedure zal het leven van vele jonge gezinnen vergemakkelijken." Het loket is elke dinsdag en vrijdag open. (DCFS)