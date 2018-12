Baby die tegen grond gegooid werd mag ziekenhuis verlaten WHW/KSN

14 december 2018

09u00 0 Brussel De baby van amper enkele maanden oud die vorige maand door haar vader tegen de grond werd gesmakt, heeft het Brusselse Erasmusziekenhuis mogen verlaten. Cedric V.R. blijft nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist.

De advocaten van de man hadden ook niet om zijn vrijlating gevraagd. Mogelijk zit de recente verklaring van het 3-jarige dochtertje van zijn partner daar voor iets tussen. Het meisje vertelde dat ze zag hoe V.R. haar halfzusje met volle kracht neergooide. “Het onderzoek zal dit moeten uitwijzen, maar onze cliënt ontkent”, klinkt het bij Wouter Smet en Kristof Lauwens, de twee advocaten van V.R. “Misschien heeft het kind verschillende zaken opgevangen in het ziekenhuis en zo realiteit en fictie verward.” De vader verklaarde eerder al dat hij het gehuil van de hongerige baby - toen 3 maanden oud - niet kon aanhoren. Het meisje ligt niet langer in het ziekenhuis, maar is nog niet terug naar haar moeder. Eerst zal worden onderzocht of de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. In afwachting krijgt het kind gespecialiseerde opvang en een eigen advocaat toegekend. Volgens experts is de kans reëel dat het meisje blijvende letsels zal overhouden aan de agressie van de vader. De advocaten van V.R. zeggen dat hij nog geen contact gehad heeft met de moeder van het kind sinds zijn opsluiting. De vrouw heeft zich voorlopig ook geen burgerlijke partij gesteld.