Automobilist die arbeider meesleurde, krijgt acht maanden cel 28 juni 2018

02u31 0 Brussel Julien D.S (94) heeft een celstraf van acht maanden met uitstel gekregen voor het verkeersongeval dat het leven eiste van de 26-jarige arbeider Michaël Elseviers. Hij werd aangereden toen hij net uit een rioolput kroop.

Het dodelijke ongeval gebeurde op 7 december 2015 ter hoogte van het kruispunt van de Woluwelaan en de Stationsstraat in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar was Michaël Elseviers uit Kortenberg toen bezig met reinigingswerken in een riolering. Toen hij uit de put kroop, werd hij prompt 67 meter meegesleurd door de wagen van de 94-jarige Julien D.S.





Pas 2,5 jaar later is de rechtbank nu tot een vonnis gekomen in de zaak van het dramatische ongeval. De negentiger werd schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De rechter achtte hem verantwoordelijk voor het tragische ongeval omdat de bejaarde man enkele fatale fouten gemaakt heeft. Zo had hij moeten zien dat er gewerkt werd op de Woluwelaan. En ondanks de gebaren en het geroep van omstaanders, reed hij toch door, waardoor het slachtoffer liefst 67 meter meegesleurd werd.





Rijverbod zonder impact

Julien D.S. daagde opnieuw zelf niet op in de rechtbank, wederom tot grote ontgoocheling van de ouders van Michaël. Eerder stuurde hij al twee keer zijn advocaat met een ziektebriefje. Naast zijn celstraf met uitstel werd ook een rijverbod van één jaar uitgesproken. Een straf met weinig impact, want eerder had Julien D.S. al bij monde van zijn advocaat laten weten dat hij sinds het ongeval niet meer rijdt.





Werkgever vrijgesproken

Ook Maxi Clean, de werkgever van Michaël Elseviers, werd vervolgd. "Het slachtoffer was onvoldoende opgeleid en op de werf werd niet de nodige controle uitgeoefend", klonk het. Het bedrijf riskeerde een boete van 6.000 euro, maar werd over de hele lijn vrijgesproken.





(WHW)