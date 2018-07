Autobedrijf Plastic Omnium wil onderzoekscentrum in Brussel 25 juli 2018

Het Franse Plastic Omnium, een leverancier aan de automobielsector, opent in de eerste helft van 2019 in Brussel een onderzoekscentrum voor nieuwe technologieën. Het bedrijf zou mogelijk neerpoten op de campus van Solvay in Neder-Over-Heembeek.





Het onderzoekcentrum zal zich toeleggen op brandstofcellen en waterstofaandrijving, volgens krant L'Echo. Er zouden van bij de inhuldiging al 150 ingenieurs aan de slag kunnen, maar dat cijfer zou op termijn kunnen toenemen tot 200. Het bedrijf geeft nog geen informatie over de exacte locatie van het centrum, maar de site in Neder-Over-Heembeek zou de voorkeur genieten. Daar heeft het bedrijf nu al kantoren op de campus van Solvay. (DCFS)