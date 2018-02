Auto verbrijzelt gevel toprestaurant Chez Augusta 28 februari 2018

02u31 0 Brussel Een uitwijkende wagen is dinsdagnamiddag aan hoge snelheid ingereden in het toprestaurant Chez Augusta. Al voor de tweede keer in twee jaar tijd knalt een wagen tegen de gevel van het restaurant.

De bestuurder moest uitwijken op het kruispunt van de Amerikaansestraat en de Notarisstraat toen de voorrangsregels werden genegeerd. Daarbij maaide de bestuurder vier paaltjes van de stoep en reed vervolgens de voordeur van het restaurant aan diggelen. Behalve de autobestuurder, die lichte verwondingen opliep, raakte niemand gewond.





Tweede keer in twee jaar

"Ik moet de deur herstellen, maar verder is het restaurant onbeschadigd", zegt eigenaar Olivier Cazaubon."De auto kwam door de klap tegen de muur tot stilstand. Gezien het ongeval om 15.30 uur gebeurde, waren er weinig klanten in het restaurant." De topchef uit Toulouse opende zijn restaurant twee jaar geleden in Elsene. Hoewel zijn restaurant al door vele critici geprezen is, lijkt hij nog niet veel geluk te hebben gehad. "Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat een wagen tegen de gevel van mijn restaurant rijdt. Geen wonder, want dit kruispunt is levensgevaarlijk. Ik heb de gemeente al meermaals gewaarschuwd, maar die reageren niet. Dat is onbegrijpelijk, want vlak bij is een school. De leerlingen hadden het geluk dat de school al afgelopen was toen het ongeval gebeurde en ze niet net massaal naar huis terugkeerden. Wie weet welke slachtoffers er anders gevallen waren."





Gewoon open

Cazaubon mat dinsdag de schade op, maar bevestigt dat het restaurant gewoon open kan. "De deur hebben we gewoon beplakt met karton, want ik kan me niet veroorloven het restaurant te sluiten. De klanten zijn dus nog steeds welkom."





(DCFS/SRB)