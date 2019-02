Auto vat vuur in Gulden-Vlieslaan RDK

17 februari 2019

In de Gulden-Vlieslaan in Elsene heeft een geparkeerde wagen zaterdagavond vuur gevat. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur al bij al gemakkelijk blussen. Volgens de eerste vaststellingen van de lokale politie Brussel-Hoofdstad Elsene was er geen kwaad opzet mee gemoeid en ging het om een accidentele brand. Er vielen geen gewonden.