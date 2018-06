Auto rijdt in boekenwinkel 16 juni 2018

Een auto is gisterochtend boekenwinkel Canon binnengereden op de hoek van de Anoulstraat en de Lang-Levenstraat. Niemand raakte gewond. "Het ongeval vond rond 9.30 uur plaats", zegt woordvoerster Ilse Van de Keere van de lokale politie. "De oorzaak is nog niet bekend. De boekenwinkel liep schade op, maar er is geen instortingsgevaar." De boekenwinkel was op het moment van het ongeval nog niet open. "Een surrealistische ervaring", zegt de eigenares van de boekenwinkel in een korte reactie. "De twee deuren zijn kapot, we zijn volop aan het opruimen." (VDBS)