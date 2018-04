Auto rijdt drie voetgangers aan 07 april 2018

Drie voetgangers zijn gisteren aangereden door een auto op het Bockstaelplein. De man zou onder invloed zijn geweest. "Omstreeks 15 uur heeft een bestuurder de controle over het stuur verloren. Hierdoor is hij op de stoep terecht gekomen en heeft hij drie voetgangers aangereden" zegt Ine Van Wymersch, van het Brusselse parket. De drie slachtoffers werden onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, maar geen van hen was in levensgevaar. De bestuurder verklaarde spontaan dat het ongeval te wijten zou zijn aan een technisch defect van zijn voertuig. Toch bleek na een speekseltest dat de man onder invloed was. De man werd gearresteerd. Hij moest een bloedtest ondergaan en werd in de loop van de dag ondervraagd. "Het parket heeft een gerechtelijke takeling bevolen en een verkeersdeskundige aangesteld om het voertuig te onderzoeken", zegt Van Wymersch. "Er is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval." (DCFS)