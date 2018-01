Auto knalt tegen woning 02u43 0 Foto Dieter Nijs De auto knalde tegen een huisgevel.

Een auto is zaterdagavond op de Haachtsesteenweg tegen een gevelvenster van een woning gereden. Een persoon raakte daarbij gewond.





"De passagier werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. Zij raakte lichtgewond. Niemand van de bewoners raakte gewond", zegt Louise Weber, woordvoerster van politiezone Noord. "Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeval was. De bestuurder was alleszins niet onder invloed van alcohol of drugs. We onderzoeken momenteel nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren." (VDBS)