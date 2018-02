Auto in brand gestoken 13 februari 2018

02u41 0

De brandweer is zondagnacht moeten uitrukken voor een brandende auto. "Rond half 3 's nachts kregen we de melding dat er een voertuig in brand stond in de Marcel Grünerstraat", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel West. "De brandweer had de brand snel onder controle, maar het voertuig brandde volledig uit. Een voertuig dat ervoor geparkeerd stond, raakte ook beschadigd. De achterlichten en nummerplaat van de wagen waren volledig weggesmeuld. Ook het aanliggende huis liep wat schade op. Door de hitte waren de rolluiken helemaal gesmolten." De brandweer en politie gaan ervan uit dat de brand werd aangestoken. "Het labo is nog ter plaatse gegaan voor onderzoek en er is een klacht ingediend tegen onbekenden.





(VDBS)