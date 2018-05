Auto brandt volledig uit 17 mei 2018

02u29 0

Een auto is gisterennacht in brand gevlogen in de Begeertenlaan. Niemand raakte gewond. "Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan", zegt Louise Weber van politiezone Brussel Noord. "De auto vatte vuur rond 2.30 uur 's nachts. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden een perimeter in. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand." (VDBS)