Auto botst tegen tram: één gewonde 02u43 0

Aan de Werkhuizenkaai is gisteren een auto frontaal tegen een tram gereden. De bestuurder van de wagen raakte lichtgewond. "Er was voornamelijk veel materiële schade", zegt An Van hamme, woordvoerster van de MIVB. "De trambestuurder verkeerde in shock, maar raakte niet gewond." Door de zware schade was er nog heel wat hinder op tramlijn 3. Het tramverkeer tussen haltes Jules De Trooz en Van Praet was een tijdlang onderbroken. (VDBS)