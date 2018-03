Auto belandt op zijn dak 01 maart 2018

Een man is gisteravond lichtgewond geraakt, nadat hij met zijn auto over de kop ging. "Het ongeval gebeurde op de Hertogin Van Brabantplaats rond 18 uur", zegt de woordvoerster van politiezone Brussel West. "De man verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur en reed vervolgens over de bollen die ter decoratie op het plein staan. Uiteindelijk belandde de auto op zijn dak. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis." Door het ongeval was een deel van de Hertogin Van Brabantplaats een tijdje afgesloten.





Enkele jaren geleden raakte een peuter zwaargewond op de Hertogin Van Brabantplaats nadat hij onder een auto terechtkwam. De peuter had zich losgerukt van zijn moeder en was de straat op gerend. De bestuurster kon hem niet meer ontwijken. (VDBS)