Audi knalt tegen omheining tramsporen: Fransman komt om Robby Dierickx

19 januari 2019

13u13 0 Brussel Bij een verkeersongeval op de Fonsnylaan in de Brusselse gemeente Sint-Gillis is zaterdagochtend een Fransman om het leven gekomen. Hij zat als passagier in een zware Audi RS4, waarvan de bestuurder de controle over het stuur verloor. De wagen knalde tegen de stalen omheining van de tramsporen. De bestuurder liep geen verwondingen op.

Het verkeersongeval op de Fonsnylaan in Sint-Gillis gebeurde zaterdagochtend omstreeks 7 uur. Volgens de eerste vaststellingen raasde de bestuurder van een Audi met Duitse nummerplaten aan hoge snelheid door de straat. Plots verloor de man de controle over het stuur, waarna de wagen op het gladde wegdek begon te slippen en de omheining van de tramsporen over een afstand van minstens vijftig meter ramde. De chauffeur liep als bij wonder geen verwondingen op, maar zijn passagier, een Fransman, was op slag dood.

Door de zware klap was de ravage enorm. De stalen omheining van de tramsporen moest deels afgebroken worden en van de Audi RS4 bleef niet veel meer over. Het duurde uren om het lichaam van de passagier uit de wagen te halen. Als gevolg van het ongeval was het tramverkeer op de lijnen 81 en 82 tussen de haltes Zuidstation en Koningslaan een groot deel van de dag onderbroken. Ook enkele bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB moesten een omleiding volgen omdat een deel van de Fonsnylaan afgesloten was.

Overdreven snelheid

Het Brusselse parket stuurde een verkeersexpert ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur aan een veel te hoge snelheid door de Fonsnylaan reed. Daarnaast was het wegdek ook spekglad.