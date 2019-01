Atomium trekt in 2018 opnieuw meer bezoekers Jasmijn Van Raemdonck

02 januari 2019

20u26

Bron: Belga 0 Brussel Exact 573.402 mensen hebben in 2018 een bezoek gebracht aan het Atomium, dat afgelopen jaar zijn zestigste verjaardag vierde. Dat maakte woordvoerder Yvonne Boodts woensdag bekend. Daarmee doet het Atomium het beter dan vorig jaar.

Het Atomium slaagde er afgelopen jaar in het aantal bezoekers geleidelijk aan weer op te trekken tot het gebruikelijke aantal. Die kenden na de aanslagen in 2016 een opvallende terugval. Vandaag hoopt de site opnieuw het succes van de hoogdagen te evenaren. Afgelopen jaar verwelkomde het Atomium ruim 20.000 bezoekers meer dan in 2017, toen er 551.918 mensen over de vloer kwamen. In 2014 trokken 628.000 geïnteresseerden naar Brussel om het monument te bezoeken. Ondanks de veiligheidsmaatregelen op het einde van het jaar, werden in 2015 met ongeveer 622.000 bezoekers gelijkaardige cijfers behaald. Door de aanslagen in 2016 namen de bezoekersaantallen een duik. Toen kwamen slechts 430.000 bezoekers langs. In 2006, bij de heropening na de renovatie die twee jaar duurde, werd afgeklokt op 650.000 bezoekers. Op de vijftigste verjaardag van het monument, in 2008, stond de teller op 662.140. Om de zestigste verjaardag van het Atomium te vieren, zijn koppels die getrouwd zijn in 1958 en dus hun diamanten huwelijk vieren, uitgenodigd om gratis een bezoek te brengen. Ze zullen ook vergezeld worden door een gids.

