Atomium trapt feestjaar op gang VOORMALIGE EXPO-HOSTESSEN ODETTE (90) EN MARGARET (69) VIEREN MEE FREYA DE COSTER

24 maart 2018

02u36 0 Brussel De negen beroemdste bollen van ons land staan al 60 jaar te blinken op de Heizel. Die verjaardag mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Het feestje wordt dit weekend ingezet met een concert en kinderfestijn.

Zestig jaar geleden overdonderde Brussel de wereld met Expo 58, een wereldtentoonstelling in het hart van Europa. Top of the bill was ongetwijfeld de opening van het Atomium, België's eigen Eifeltoren. Deze 60ste verjaardag mocht dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. "Dit weekend wordt ons feestjaar op gang getrapt de opening van drie tijdelijke expo's onder de noemer Galaxy 58", zegt Yvonne Boodts, woordvoerster van het Atomium. "Ook kinderen kunnen mee genieten. Zondag strijkt er een feeststad neer in één van de bollen. De allerkleinsten kunnen er dansen op livemuziek, hoelahoepen, zich laten schminken en zich verkleden."





Ook voormalige expo-hostessen Odette Fontaine-Mot (90) en Margaret Jacquet-Overzier (69) vieren mee. Zij waren destijds bij de opening. Odette stond aan het hoofd van het 280-koppige leger van hostessen, waarvan Margaret de jongste telg was. "Ik heb het Atomium nog gezien toen het slechts één bol telde. Het blonk toen even hard als nu", zegt Margaret. Odette zorgde ervoor dat de opening vlekkeloos verliep. "We leidden er de grootste vedetten rond, zoals de prinses van Engeland en Sophia Loren. Wie zich niet aan de regels hield, werd onverbiddelijk buitengegooid. Een keer betrapte ik enkele hostessen die lagen te zonnen op het dak van Paleis 5. Hun carrière als hostess was meteen voorbij."





Festival

Niet enkel dit weekend, maar het hele jaar door viert het Atomium feest. Zo vindt op 27 april een rommelmarkt plaats met 120 standjes. Ook 5 en 6 mei huldigt Brussel zich in feestgebeuren, met het festival Rock around the Atomium. Rockabilly muziek en rock-'n-roll uit de jaren 50 zal uit de luidsprekers denderen, terwijl bezoekers kunnen rondstruinen op de vintagemarkt en hun ogen uitkijken op een tentoonstelling van oldtimers. Verder volgen concerten, vintagemarkten en ook de zestigste verjaardag van de Smurfen wordt in het Atomium gevierd. In de zomer volgt een apotheose met een vuurwerkshow.





Speciaalbier

Speciaal voor de gelegenheid werden ook enkele exclusieve producten ontwikkeld. Het gloednieuw stripverhaal Glimlach 58 vertelt een avonturenverhaal over een jonge hostess op de Expo en het bier Flo58 maakt zijn comeback. "Brouwerij Flobecq bracht in 1958 voor de expo een speciaalbier uit, die een medaille ontving", zegt John Christiane Kavakure. "We zochten de smaak ervan op en brengen het biertje weer uit." Het feest sluit in de herfst van 2018 af met een concert, waarbij stukken gespeeld worden uit de jaren van Expo 58.